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        Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:37
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        Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor.

        Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor, kent merkezinde ise kar etkisini yitirdi.

        İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

        Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

        Kırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

        Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.

        Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.

        Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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