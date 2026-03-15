Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde son 5 yılda 673 suça sürüklenen çocuğa psikososyal destek

        UFUK ERTOP - Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosunda görevli psikolog Fulya Mert, son 5 yılda suça sürüklenen 673 çocuğa psikososyal destek ve empati kazanımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Hırsızlık, uyuşturucu suçları ve kasten işlenen suçlara karışan çocuklarla bireysel görüşmeler yaptıklarını belirten Mert, gerektiğinde aile görüşmeleri ve ev ziyaretleriyle süreci bütüncül şekilde ele aldıklarını ifade etti.

        Çocuklara ilk aşamada işledikleri suçun sonuçlarına ilişkin farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Mert, empati çalışmalarının rehabilitasyon sürecinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

        Mert, empati çalışmaları sayesinde çocukların olaylara farklı açıdan bakabilmesini, mağdurun ne yaşadığını, ne hissettiğini anlamasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:


        "Olaylara mağdurun penceresinden bakabilmeyi öğrenmeleri, neden oldukları olumsuz deneyimler hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor. Bu çalışmalar çocukların davranışlarını sorgulamalarına katkı sunuyor."

        - "Çocuklar çoğu zaman çevrenin mağduru"

        Suça sürüklenen çocukların önemli bölümünün işledikleri suçun sonuçlarını tam olarak kavrayamadığını ifade eden Mert, çocukların çoğu zaman içinde bulundukları sosyal çevrenin etkisi altında kaldığını dile getirdi.

        Kırklareli'nde çocuk suçlarında en çok hırsızlık dosyalarının öne çıktığına işaret eden Mert, bazı çocukların büyüdükleri çevrede bu davranışı sıradan bir durum gibi algılayabildiğini söyledi.

        Ergenlik döneminde dürtüselliğin de suça sürüklenmede önemli faktör olduğuna dikkati çeken Mert, şunları kaydetti:

        "Çocuklara öfke kontrolü, sabır ve sonuç odaklı düşünme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kırklareli'nde son 5 yılda 673 suça sürüklenen çocuğa psikososyal destek verdik.

        Spor, sanat ve mesleki faaliyetler çocukların rehabilitasyon sürecine önemli katkı sağlıyor. Küçük başarılar bile çocukların hayatında önemli bir dönüm noktası olabiliyor."

        Mert, suça karışmış çocuğun yeniden topluma kazandırıldığını görmenin mesleki motivasyonlarını artırdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
