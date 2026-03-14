Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı müzik dinletisiyle kutlandı

        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı müzik dinletisiyle kutlandı

        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü hatırlatan Turan, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı güven ve inançla sağlık teşkilatının özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

        Son yıllarda yaşanan küresel salgınlar, afetler ve zorlu süreçlerin sağlık çalışanlarının toplum için ne kadar hayati rol üstlendiğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

        "Türkiye, sağlık alanında son yıllarda gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve dönüşüm hamleleriyle dünyanın sayılı sağlık sistemlerinden birine sahip olma yolunda önemli mesafeler katetmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda sağlık altyapımız güçlenmekte, sağlık hizmetlerimizin kalitesi her geçen gün daha da yükselmektedir. İnsan odaklı, erişilebilir, güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sistemiyle vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için büyük gayret gösterilmektedir."

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de kentte yürütülen sağlık hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, uzman doktor Can Tutuğ ile Tolga Şişko ve Aytaç Aydoğdu konser verdi.

        Sağlık çalışanları, zaman zaman şarkılara eşlik ederek alkışlarıyla tempo tuttu.

        Program, müzik dinletisinin ardından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
