Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde ücretsiz "Çocuk Market" uygulamasıyla küçüklerin camiye ilgisi artıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde camilerde oluşturulan ücretsiz "Çocuk Market" uygulamasıyla küçüklerin camiye ilgisi arttırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde çocukların camiye ilgisini artırmak amacıyla İl Müftülüğünce "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında kent merkezindeki 26 camide teravih namazını kılan çocuklara yiyeceklerin ikram edildiği, "Çocuk Market" oluşturuldu.

        Bu kapsamda din görevlilerince camiye gelen çocuklara uygulama kapsamında çikolata, gofret ve mısır patlağı gibi yiyecekler sunuluyor. Uygulamayla çocuklar mutlu oluyor.

        - "Çocuklarımızın cami alışkanlığı kazanması adına böyle güzel bir uygulama yaptık"

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

        Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eviş, ücretsiz olan bu uygulamanın, çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

        Uygulamanın il genelindeki tüm camilerde hayata geçirildiğini anlatan Eviş, "Çok güzel bir uygulama oldu. Çocuklarımızın cami alışkanlığı kazanması adına böyle güzel bir uygulama yaptık. Caminin üçte ikisi neredeyse çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bu da tabii bizi duygulandırıyor." diye konuştu.

        Eviş, ramazan ayında her camide çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini kaydetti.

        Hayırseverlerin, Çocuk Market uygulamasına katkı sunduğunu dile getiren Eviş, uygulamayla camilerdeki çocuk seslerinin artacağına inandığını dile getirdi.

        Teravih namazı için camiye gelen 14 yaşındaki Erdem Çınar, camide böyle bir uygulamanın olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

        Bundan sonra camiye daha fazla gelmeye çalışacağını vurgulayan Çınar, "Namaz sonrası kardeşime ve kendime çikolata aldım. Yarın da inşallah gelip namazımızı kıldıktan sonra başka şeyler alacağız." dedi.

        Çocuklardan Eyüp Yılmaz ise bundan sonra teravih namazlarını kaçırmamaya çalışacağını dile getirdi.

        Çocuk Market'in çok güzel olduğunu belirten Yılmaz, bu uygulamanın sürmesini istedi.

        Cami cemaatinden Mustafa Mert de çocukların bu tür uygulamalarla camileri daha fazla sevdiğini belirtti.

        Uygulamanın çok değerli olduğunu aktaran Mert, "İkramlar çocuklara bir teşvik. Çocuklarımız bu tür uygulamalarla camiyi ve cemaati seviyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Bir araya geldiler
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı...
        Kırklareli'nde baraj ve göllerde su ürünleri av yasağı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Kırklareli'nde sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi
        Babaeski'de geleceğin din görevlileri yetişiyor
