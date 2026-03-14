Kırklareli'nde ücretsiz "Çocuk Market" uygulamasıyla küçüklerin camiye ilgisi artıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde camilerde oluşturulan ücretsiz "Çocuk Market" uygulamasıyla küçüklerin camiye ilgisi arttırılıyor.



Kırklareli'nde çocukların camiye ilgisini artırmak amacıyla İl Müftülüğünce "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel Projesi" hazırlandı.



Proje kapsamında kent merkezindeki 26 camide teravih namazını kılan çocuklara yiyeceklerin ikram edildiği, "Çocuk Market" oluşturuldu.



Bu kapsamda din görevlilerince camiye gelen çocuklara uygulama kapsamında çikolata, gofret ve mısır patlağı gibi yiyecekler sunuluyor. Uygulamayla çocuklar mutlu oluyor.



- "Çocuklarımızın cami alışkanlığı kazanması adına böyle güzel bir uygulama yaptık"



İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.



Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eviş, ücretsiz olan bu uygulamanın, çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirtti.



Uygulamanın il genelindeki tüm camilerde hayata geçirildiğini anlatan Eviş, "Çok güzel bir uygulama oldu. Çocuklarımızın cami alışkanlığı kazanması adına böyle güzel bir uygulama yaptık. Caminin üçte ikisi neredeyse çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bu da tabii bizi duygulandırıyor." diye konuştu.



Eviş, ramazan ayında her camide çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini kaydetti.



Hayırseverlerin, Çocuk Market uygulamasına katkı sunduğunu dile getiren Eviş, uygulamayla camilerdeki çocuk seslerinin artacağına inandığını dile getirdi.



Teravih namazı için camiye gelen 14 yaşındaki Erdem Çınar, camide böyle bir uygulamanın olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.



Bundan sonra camiye daha fazla gelmeye çalışacağını vurgulayan Çınar, "Namaz sonrası kardeşime ve kendime çikolata aldım. Yarın da inşallah gelip namazımızı kıldıktan sonra başka şeyler alacağız." dedi.



Çocuklardan Eyüp Yılmaz ise bundan sonra teravih namazlarını kaçırmamaya çalışacağını dile getirdi.



Çocuk Market'in çok güzel olduğunu belirten Yılmaz, bu uygulamanın sürmesini istedi.



Cami cemaatinden Mustafa Mert de çocukların bu tür uygulamalarla camileri daha fazla sevdiğini belirtti.



Uygulamanın çok değerli olduğunu aktaran Mert, "İkramlar çocuklara bir teşvik. Çocuklarımız bu tür uygulamalarla camiyi ve cemaati seviyor." diye konuştu.

