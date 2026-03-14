Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik denetim yaptı. Denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı motosiklet, 2 çalıntı otomobil, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bıçak ve 80 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

