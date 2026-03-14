Kırklareli'nde sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi

Kırklareli'nde sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla iftar programında buluştu.



İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Pınarhisar Belediyesince bir restoranda düzenlenen programda, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Pınarhisar Belediyesine teşekkür eden Cerit, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığını kaydetti.



Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ise sağlık çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Programa, İl Ambulans Servisi Başhekimi Halil İbrahim Salman, Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Fatih Öz, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ve AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hasan Erğinuğuzlu da katıldı.













