Kırklareli'nde baraj ve göllerde su ürünleri av yasağı

Kırklareli'nde baraj ve göllerde su ürünleri avcılığı 3 ay süreyle yasaklandı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir su ürünleri faaliyetleri için baraj ve göllerde 15 Mart - 15 Haziran tarihlerinde avcılık faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.



Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.







