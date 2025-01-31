Kırklareli'nde genç kadının ölümüne ilişkin yakalanan erkek arkadaşı tutuklandı
Kırklareli'nde genç kadının erkek arkadaşının evinde ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde genç kadının erkek arkadaşının evinde ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, S.A'nın (25) ölümüne ilişkin gözaltına alınan arkadaşı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen B.Ç. cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan S.A'nın cenazesi ise Kırklareli'nde toprağa verildi.
Lüleburgaz ilçesinde dün S.A. (25) Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki arkadaşı B.Ç'nin evinde ölü bulunmuştu.
Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine B.Ç. ve annesi N.Ç. gözaltına alınmış, N.Ç, emniyet müdürlüğünde ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.