Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar

        UFUK ERTOP - Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak Karaca ve Beren Ada Gelgeç, uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar
        ABONE OL

        UFUK ERTOP - Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak Karaca ve Beren Ada Gelgeç, uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor.

        Kırklarelili 16 yaşındaki Irmak Karaca, 8 yaşında başladığı tekvandoda yurt içi ve dışında katıldığı şampiyonalarda kürsüye çıktı. 14 yaşındaki Beren Ada Gelgeç de 7 yılda Avrupa'da ve Türkiye'de madalyalar kazandı.

        Karaca, son katıldığı Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında ikinci olarak kürsüye çıktı. Gelgeç de gençler kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkarak en küçük yaşta derece alan sporcu unvanına sahip oldu.

        Karaca ve Gelgeç, tekvandoda olimpiyatlara katılıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        - "Tekvando benim hayatımın bir parçası"

        Karaca, AA muhabirine, spor hayatına 4 yaşında jimnastik ile başlayıp 8 yaşında tekvandoya geçiş yaptığını söyledi.

        Tekvandoda ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalyalar kazandığını ifade eden Karaca, milli takıma seçilerek emeğinin karşılığını aldığını belirtti.

        Hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Karaca, "Bunca emeğin karşılığını alabildiğim için mutluyum. Bu yıl yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. Bundan sonraki müsabakalara milli takım adına katılacağım ve kürsüde yer almak istiyorum." dedi.

        Milli takımda yer aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Karaca, şunları kaydetti:

        "Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum. Tekvando benim hayatımın bir parçası. Bu sporu çok eğlenerek yapıyorum. Benim için bir yaşam tarzı oldu. Hedefim çok büyük. Yarışmalara katılmak, buralarda güzel dereceler elde etmek ve bayrağımı dalgalandırmak istiyorum."

        - "Çok erken yaşta milli takıma seçildim"

        Gelgeç ise ilk kez katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonasında zorlu maçları kazanarak en küçük sporcu olarak Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti.

        Tekvandoda önünde uzun bir yol olduğunu ifade eden Gelgeç, "Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Önümde çok uzun bir yol olduğunun farkındaydım. Genç yaşta milli takıma seçildim ve süreçten çok mutluyum, heyecanlıyım, gurur duyuyorum. Olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Antrenör Gökhan Yeşil de milli takıma seçilen Karaca ve Gelgeç ile gurur duyduğunu belirtti.

        Tekvando branşında Kırklareli'nden 19 sporcuyu milli takıma gönderdiklerini dile getiren Yeşil, Kırklareli'nin adını uluslararası arenada duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 46 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 46 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi
        Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi
        Kırklareli Valiliği, CİMER değerlendirmesinde Türkiye 1'incisi oldu
        Kırklareli Valiliği, CİMER değerlendirmesinde Türkiye 1'incisi oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele sürüyor
        Kırklareli'nde 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele sürüyor