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        Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 08:58
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        Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen denetimde 161 işletmede kontroller gerçekleştirildi.

        Denetimde 642 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 530 araç ve sürücüsünün evrakları kontrol edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.

        Denetimlerde ruhsatsız tabanca ile bir miktar gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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