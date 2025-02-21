Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen denetimde 161 işletmede kontroller gerçekleştirildi.
Denetimde 642 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 530 araç ve sürücüsünün evrakları kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
Denetimlerde ruhsatsız tabanca ile bir miktar gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
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