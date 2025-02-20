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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Güçlü Aile Güçlü Toplum" sloganıyla ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Güçlü Aile Güçlü Toplum" sloganıyla ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam Balaban, Gazi Mahallesi'nde yaşayan Azizoğlu ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Balaban, ailenin istek ve şikayetlerini dinledi.

        Balaban, aile ziyaretlerini önemsediklerini belirterek, ziyaretlerin süreceğini belirtti.

        - Kaymakam Balaban'dan köy ziyareti

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Kızılağaç köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Arif Çağan'dan köy hakkında bilgi aldı.

        Balaban, devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

        - Fiyat ve stok denetimi

        Vize ilçesinde marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı.

        Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin etiket, kasa ve fatura fiyatlarını inceledi.

        Ürünlerin raf ve stoklarını kontrol eden ekipler, ayrıca denetimlerde hijyen kurallarını kontrol etti.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığı ve sağlıklı gıdaya erişimi için denetimlerde bulunduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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