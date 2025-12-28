Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentin yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
