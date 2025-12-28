Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

