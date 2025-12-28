Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kırklareli'nin Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:03
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kentin yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

