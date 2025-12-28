Kırklareli Valisi Turan, silahlı kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti

Turan'a ziyarette eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve İl Müftüsü Yusuf Eviş eşlik etti.

Daha sonra Sanpur için dua edildi.

Sanpur ailesiyle bir süre sohbet eden Turan, Sanpur'a Allah'tan rahmet dileyerek kadın cinayetlerinin son bulmasını temenni etti.

