        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, silahlı kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da silahlı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:32
        Kırklareli Valisi Turan, silahlı kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da silahlı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti.

        Sanpur ailesiyle bir süre sohbet eden Turan, Sanpur'a Allah'tan rahmet dileyerek kadın cinayetlerinin son bulmasını temenni etti.

        Daha sonra Sanpur için dua edildi.

        Turan'a ziyarette eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve İl Müftüsü Yusuf Eviş eşlik etti.

        Sanpur, 21 Kasım'da Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

