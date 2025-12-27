Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        27.12.2025 - 10:05
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerinde Kofçaz ilçesinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

