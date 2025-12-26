Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

        Kırklareli'nde 27 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde 27 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi.

        İl Özel İdaresi bütçesinden İl Genel Meclisi kararıyla 27 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulunduklarını belirten Turan, "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, bugün teslim edilen bu malzemeler sadece forma, top ya da ekipman değildir. Bunlar, umut, emek, inanç ve geleceğe yapılan yatırımdır." dedi.

        Turan, spora ve sporcuya yapılan yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.

        Gençlerin sporla iç içe olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü, bizlere sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, ahlak, disiplin ve karakter eğitimi olduğunu da hatırlatmaktadır. Bugün burada desteklenen her sporcu, bu anlayışın bir temsilcisidir.

        Öte yandan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkemizde spor alanında adeta bir seferberlik ruhu ortaya konmuştur. Modern tesisler, gençlik yatırımları, amatör sporun desteklenmesi ve sporun tabana yayılması noktasında atılan adımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü ayaklarından biridir. Her bir gencimizin sporla buluşması yönündeki bu güçlü irade, yerelde yapılan çalışmalarımıza da ilham vermektedir."

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da amatör spor kulüplerini her zaman desteklemeye çalıştıklarını, spora yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş'in de konuşma yaptığı programda Vali Turan ile beraberindekiler, amatör spor kulüpleri temsilcilerine malzemelerini teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'de su kesintisi
        Kırklareli'de su kesintisi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak
        Babaeski'de üreticilere arı kovanı dağıtıldı
        Babaeski'de üreticilere arı kovanı dağıtıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xiaodong, Kırklareli Valisi Tura...
        Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xiaodong, Kırklareli Valisi Tura...