Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

Kırklareli'nde 27 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresi bütçesinden İl Genel Meclisi kararıyla 27 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulunduklarını belirten Turan, "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, bugün teslim edilen bu malzemeler sadece forma, top ya da ekipman değildir. Bunlar, umut, emek, inanç ve geleceğe yapılan yatırımdır." dedi.

Turan, spora ve sporcuya yapılan yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Gençlerin sporla iç içe olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü, bizlere sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, ahlak, disiplin ve karakter eğitimi olduğunu da hatırlatmaktadır. Bugün burada desteklenen her sporcu, bu anlayışın bir temsilcisidir.

Öte yandan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkemizde spor alanında adeta bir seferberlik ruhu ortaya konmuştur. Modern tesisler, gençlik yatırımları, amatör sporun desteklenmesi ve sporun tabana yayılması noktasında atılan adımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü ayaklarından biridir. Her bir gencimizin sporla buluşması yönündeki bu güçlü irade, yerelde yapılan çalışmalarımıza da ilham vermektedir."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da amatör spor kulüplerini her zaman desteklemeye çalıştıklarını, spora yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş'in de konuşma yaptığı programda Vali Turan ile beraberindekiler, amatör spor kulüpleri temsilcilerine malzemelerini teslim etti.