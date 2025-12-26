Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi işletmelerin üretim alanları, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ile muhafaza şartlarını kontrol etti.

Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde işletmelerin arıtma sistemleri, üretim kapasitesi ve belgelerini kontrol etti.

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sanayi ve gıda işletmelerini denetledi.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ arı kovanlarını üreticilere teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.