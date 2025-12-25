Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak gazetecilerle bir araya geldi

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, gazetecilere üniversitede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, gazetecilere üniversitede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

        Ak, Kayalı Kampüsü Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında üniversite olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

        Kırklareli'ne değer katan bir anlayış ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ak, Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda Türkiye genelinde en yüksek başarı gösteren üniversiteler arasında 12. sırada yer aldıklarının altını çizdi.

        Topluma dokunan projelerle ön plana çıktıklarını vurgulayan Ak, şöyle devam etti:

        "Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iş birliği protokolü imzalanmış ve 'Farkındayım' Projesi hayata geçirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 'Sağlıklı Omurga, Sağlıklı Gelecek' Projesi imzalanmış, ayrıca ileri yaş gruplarına yönelik çalışmalar kapsamında Tazelenme Üniversitesi Projesi başlatılmıştır. Bunun yanı sıra hali hazırda 143'ü yürütücülüğümüzde, 27'si ortaklığımızda olmak üzere 170 aktif proje devam etmektedir."

        Programda, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğ Can, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Çelik, İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Eren Görgülü, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Arş. Gör. Eren Aydın'da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda işletmelerine denetimler arttırıldı
        Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda işletmelerine denetimler arttırıldı
        Vali Turan: "Soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşlarımızı unutmuyoruz"
        Vali Turan: "Soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşlarımızı unutmuyoruz"
        Kırklareli EDEP İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli EDEP İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Demirköy'de akarsu denetimleri
        Demirköy'de akarsu denetimleri
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Karacaibrahim Mahallesi sakinleriyle bir...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Karacaibrahim Mahallesi sakinleriyle bir...
        Kırklareli için soğuk hava uyarısı
        Kırklareli için soğuk hava uyarısı