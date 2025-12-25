Kırklareli için soğuk hava uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasının beklendiği, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

