        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli için soğuk hava uyarısı

        Kırklareli Valiliği, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:21
        Kırklareli için soğuk hava uyarısı
        Kırklareli Valiliği, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasının beklendiği, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, mevsim şartları nedeniyle buzlanma, zirai don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

