        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:32
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.B. G.K. M.K. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kırklareli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşmış, 21 Aralık Pazar günü 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda 244 sentetik ecza hap, 30 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, uyuşturucu madde İçiminde kullanılan aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 260 lira ele geçirilmiş, şüpheli İ.B. G.K. M.K. ve G.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

