Kırklareli Valisi Turan, "Yöresel lezzetler" etkinliğine katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, “Yöresel lezzetler” etkinliğine katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı’nda düzenlenen etkinlikte, akademik personel ile öğrenciler tarafından yöresel yemekler hazırlandı.

Vali Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yöresel mutfağın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin hem geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına hem de gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirten Turan, üniversitelerin akademik bilgi ile yerel değerleri buluşturan çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemekler protokol üyelerine sunuldu.

Etkinliğe, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı katıldı.