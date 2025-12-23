Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

Toplantıda, ilçe merkezi ve Kıyıköy beldesinde sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler değerlendirildi.

- "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik gerçekleştirildi

Pınarhisar'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik düzenlendi.

Tozaklı İlkokulunda düzenlenen programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Cesur ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri araçları tanıtıldı.

Ardından ağız ve diş sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite ile hijyen gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.