        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.12.2025 - 15:41
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

        Toplantıda, ilçe merkezi ve Kıyıköy beldesinde sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler değerlendirildi.

        - "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik gerçekleştirildi

        Pınarhisar'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik düzenlendi.

        Tozaklı İlkokulunda düzenlenen programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Cesur ile öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri araçları tanıtıldı.

        Ardından ağız ve diş sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite ile hijyen gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

