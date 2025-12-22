Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında balık satışı yapan balıkçılara ceza

Denetimde iki işletme sahibine 74 bin 740 lira ceza uygulandı.

Ekipler, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti 13 santimetrenin altında satışa sunulan iki işletmede 15 kilogram istavrit olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kıyıköy beldesinde denetimlerini sürdürüyor.

