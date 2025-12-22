Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ataköy ve Cevizköy'de ziyaret ve incelemede bulundu.
Özderin, Ataköy'de yapımı devam eden kanalizasyon altyapı çalışmalarını inceledi.
Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Özderin, Cevizköy'de de ziyaretlerde bulunarak vatandaşların isteklerini dinledi.
- "Hoş Geldin Bebek" Projesi
Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.
Proje kapsamında belediye ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde, belediye tarafından hazırlatılan bebek hediyeleri takdim edildi.
