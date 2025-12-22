Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ataköy ve Cevizköy'de ziyaret ve incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:47
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ataköy ve Cevizköy'de ziyaret ve incelemede bulundu.

        Özderin, Ataköy'de yapımı devam eden kanalizasyon altyapı çalışmalarını inceledi.

        Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Özderin, Cevizköy'de de ziyaretlerde bulunarak vatandaşların isteklerini dinledi.

        - "Hoş Geldin Bebek" Projesi

        Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.

        Proje kapsamında belediye ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, belediye tarafından hazırlatılan bebek hediyeleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

