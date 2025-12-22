Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu.
Cerit, inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Cerit, söz konusu binaların en kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.
- Öğrenciler kan bağışında bulundu
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile Babaeski Kız Yurdu iş birliğinde gerçekleştirilen kampanyada kapsamında okul bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.
Öğrenciler kan bağışında bulundu.
- Halk oyunları kursu açıldı
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Evladı Fatihan Yurdunda halk oyunları kursu açıldı.
Kursa, 25 öğrenci katıldı.
16 Şubat Pazartesi günü sona erecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.
