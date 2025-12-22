Habertürk
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 22.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:29
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Evlerindeki aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

