        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:58
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar'da "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

        100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edild.

        Yasin-i Şerif'in okunmasıyla devam eden programda, İlçe Vaizi Muhammed Hanefi Aktaş vaaz verdi.

        Programa, Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

        Namaz sonrasında vatandaşlara çorba ikram edildi.

        - "Hoş Geldin Bebek" Projesi

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ailelere bebek hediyeleri takdim eden Özalp, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.

        Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

