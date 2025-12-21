Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar'da "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.
100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edild.
Yasin-i Şerif'in okunmasıyla devam eden programda, İlçe Vaizi Muhammed Hanefi Aktaş vaaz verdi.
Programa, Kaymakam Enver Özderin de katıldı.
Namaz sonrasında vatandaşlara çorba ikram edildi.
- "Hoş Geldin Bebek" Projesi
Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ailelere bebek hediyeleri takdim eden Özalp, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.
Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.
