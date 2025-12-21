Habertürk
Habertürk
        Kırklareli'nde taksiler denetlendi

        Kırklareli'nde taksiler denetlendi

        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taksilerin araç uygunluk ve çalışma izin belgeleri kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:06
        Kırklareli'nde taksiler denetlendi
        Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu belirlenen araçlara uygunluk belgesi düzenlendi.

        Denetimler kapsamında ayrıca araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemler de incelendi.

