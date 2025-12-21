Kırklareli'nde taksiler denetlendi

Denetimler kapsamında ayrıca araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemler de incelendi.

Taksi ve Taksi Durakları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu belirlenen araçlara uygunluk belgesi düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taksilerin araç uygunluk ve çalışma izin belgeleri kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.