        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:40
        Kırklareli'nde kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Güneş Mahallesi'nde iki gün önce Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan C.Ö. ile 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen şüphelilerden C.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        - Olay

        Güneş Mahallesi Mutlu Sokak'taki evinde 20 Aralık'ta Aynur Erkenci, yakınları tarafından boğazından bıçaklanmış bulunmuştu.

        Sağlık görevlileri, Erkenci'nin öldüğünü tespit etmiş, Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

