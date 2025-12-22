Kırklareli'nde kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Güneş Mahallesi'nde iki gün önce Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan C.Ö. ile 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen şüphelilerden C.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
- Olay
Güneş Mahallesi Mutlu Sokak'taki evinde 20 Aralık'ta Aynur Erkenci, yakınları tarafından boğazından bıçaklanmış bulunmuştu.
Sağlık görevlileri, Erkenci'nin öldüğünü tespit etmiş, Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.
