Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde şehit astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

        Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde şehit astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

        Özüpek için Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa şehidin annesi Sevim Özüpek, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile vatandaşlar katıldı.

        Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Vali Turan, programın ardından, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Özüpek ile tüm şehitleri için mevlit okutulduğunu belirtti.

        Edilen duaların kabul olmasını dileyen Turan, "Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve dua ile anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." dedi.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        İğneada Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri denetimi
        İğneada Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri denetimi
        Vahşice öldürülen kadının damadı ve 2 şüpheli gözaltına alındı
        Vahşice öldürülen kadının damadı ve 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Çiftçiye tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı
        Çiftçiye tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı