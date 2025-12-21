Kırklareli'nde şehit astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Özüpek için Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa şehidin annesi Sevim Özüpek, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Turan, programın ardından, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Özüpek ile tüm şehitleri için mevlit okutulduğunu belirtti.

Edilen duaların kabul olmasını dileyen Turan, "Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve dua ile anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." dedi.​​​​​​​﻿