        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bir kadın evinde ölü bulundu

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:11
        Kırklareli'nde bir kadın evinde ölü bulundu
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürüldü.

        Güneş Mahallesi Mutlu Sokak'ta oturan Aynur Erkenci, yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, boğazında bıçak kesiği olan Erkenci'nin öldüğünü tespit etti.

        Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

