Kırklareli'nde bir kadın evinde ölü bulundu

Olayla ilgili Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık görevlileri, boğazında bıçak kesiği olan Erkenci'nin öldüğünü tespit etti.

