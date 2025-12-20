Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Turan ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yürüdü.

Törende, öğrenciler Vali Turan'a Türk bayrağı teslim etti.

Belediye Başkanı Bulut, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ne geldiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle geldiği Kırklareli'nde ilk ziyaretini Alpullu Şeker Fabrikası'na yaptığını dile getiren Bulut, Atatürk'ün daha sonra Kırklareli garında vatandaşlarla bir araya gelerek Türk Ocağı'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ata'mız Kırklareli'nde" oratoryosu ile devam etti.