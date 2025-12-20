Habertürk
        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 20.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:09
        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Turan ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yürüdü.

        Törende, öğrenciler Vali Turan'a Türk bayrağı teslim etti.

        Belediye Başkanı Bulut, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ne geldiğini belirtti.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle geldiği Kırklareli'nde ilk ziyaretini Alpullu Şeker Fabrikası'na yaptığını dile getiren Bulut, Atatürk'ün daha sonra Kırklareli garında vatandaşlarla bir araya gelerek Türk Ocağı'nı ziyaret ettiğini söyledi.

        Program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ata'mız Kırklareli'nde" oratoryosu ile devam etti.

        Daha sonra Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

        Tarihçi yazar Koray Şerbetçi de Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişine ilişkin sunum yaptı.

        Program, Atatürk temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

