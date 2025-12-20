Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:02
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

