Kırklareli'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik ebru sanatı kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen kursa 24 şehit ailesi ile gazi katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, kursa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Sanatın birçok faydalı yönünün olduğunu anlatan Özbaş, "Kurs ile katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, özgüvenlerini artırmalarını, yaşadıkları travmalarla başa çıkmalarını, duygusal olarak iyileşmelerini ve toplumla yeniden bağ kurmalarını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, şehit aileleri ve gazilerle ebru yaptı.

- Gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, pastane ve gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.