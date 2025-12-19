Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak

        Kırklareli'nde skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına karşı ortaokul öğrencilerine yönelik tarama yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına karşı ortaokul öğrencilerine yönelik tarama yapılacak.

        Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce protokol imzalandı.

        Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile kentteki tüm okullarda skolyoza karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilere eğitimler verilip, tarama yapılacağını ifade eden Ak, sağlıklı gelecek için bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Ak, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ve Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından protokol imza altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde gıda işletmelerinin depoları da mercek altında
        Kırklareli'nde gıda işletmelerinin depoları da mercek altında
        Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele toplantısı
        Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele toplantısı
        Şehit yakınları ve gaziler için Ebru Sanatı kursu
        Şehit yakınları ve gaziler için Ebru Sanatı kursu
        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        KLÜ'de "2025 Yılı Projeleri Tebrik Belgeleri Takdim" töreni gerçekleştirild...
        KLÜ'de "2025 Yılı Projeleri Tebrik Belgeleri Takdim" töreni gerçekleştirild...