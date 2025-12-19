Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak

Konuşmaların ardından Ak, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ve Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından protokol imza altına alındı.

Öğrencilere eğitimler verilip, tarama yapılacağını ifade eden Ak, sağlıklı gelecek için bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile kentteki tüm okullarda skolyoza karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

