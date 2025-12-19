Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:22
        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, özellikle gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğini kaydetti.

        Turan, bu kapsamda kurumların iş birliği çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

