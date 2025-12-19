Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.
Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, özellikle gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğini kaydetti.
Turan, bu kapsamda kurumların iş birliği çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
