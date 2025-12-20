Kırklareli'nde "Çocuğun Hayatına Dokunan Eller, Hukuk ve Psikoloji Işığında Koruyucu Aile" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ile Prof. Dr. Murat Gençbay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Remziye Algın, öğrenciler ve koruyucu aileler katıldı.

Konferansta, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Rodop, Dr. Öğr. Üyesi Eray Aksın Atar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikolog Elif Dağ Boz tarafından, "koruyucu ailenin çocuğun psikolojik gelişimi üzerindeki rolü", "koruyucu ailenin koruyucu aile sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri" ve "aile olmanın ötesinde, koruyucu aile hizmeti" konularında katılımcılara bilgi verdi.

