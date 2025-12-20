Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Çocuğun Hayatına Dokunan Eller, Hukuk ve Psikoloji Işığında Koruyucu Aile" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:30
        
        

        Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ile Prof. Dr. Murat Gençbay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Remziye Algın, öğrenciler ve koruyucu aileler katıldı.

        Konferansta, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Rodop, Dr. Öğr. Üyesi Eray Aksın Atar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikolog Elif Dağ Boz tarafından, "koruyucu ailenin çocuğun psikolojik gelişimi üzerindeki rolü", "koruyucu ailenin koruyucu aile sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri" ve "aile olmanın ötesinde, koruyucu aile hizmeti" konularında katılımcılara bilgi verdi.

        - Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e ziyaret

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'e ziyaretler sürüyor.

        Altınöz, makamında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, kentin adını eğitim ve öğretimdeki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.

        Ceylan da, görevine yeni atanan Altınöz'e başarı diledi.

