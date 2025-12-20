Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Pınarhisar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Tedesco'nun 11'i belli oldu
        Tedesco'nun 11'i belli oldu
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde büyükbaş hayvan işletmelerinde hastalıktan ari kontrolleri
        Kırklareli'nde büyükbaş hayvan işletmelerinde hastalıktan ari kontrolleri
        Kırklareli'nde Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri düzenlendi
        Kırklareli'nde Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri düzenlendi
        Babaeski'de aile sağlık merkezlerinde yangın eğitimi verildi
        Babaeski'de aile sağlık merkezlerinde yangın eğitimi verildi
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı