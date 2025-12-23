Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022'de açılan "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan birçok ihtiyaç sahibine yardım yapıldığını belirtti.

Mağazadan, hastaneye müracaat eden hasta ve refakatçilerinin yararlandığını ifade eden Göç, ihtiyaç sahibi yetişkin, çocuk ve bebeklere kıyafet ve kişisel temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını kaydetti.

- YURTLİG Futbol Turnuvası sona erdi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen YURTLİG Futbol Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YURTLİG Spor Turnuvaları kapsamında Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Şemseddin Sami Yurdu ile Kırklareli Yurdu takımları mücadele etti.