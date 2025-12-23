Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor.

        Giriş: 23.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:50
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sürüyor.

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022'de açılan "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan birçok ihtiyaç sahibine yardım yapıldığını belirtti.

        Mağazadan, hastaneye müracaat eden hasta ve refakatçilerinin yararlandığını ifade eden Göç, ihtiyaç sahibi yetişkin, çocuk ve bebeklere kıyafet ve kişisel temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını kaydetti.

        - YURTLİG Futbol Turnuvası sona erdi

        Kırklareli'nde gerçekleştirilen YURTLİG Futbol Turnuvası sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YURTLİG Spor Turnuvaları kapsamında Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Şemseddin Sami Yurdu ile Kırklareli Yurdu takımları mücadele etti.

        Turnuvada, rakibini yenen Şemseddin Sami Yurdu takımı birinci oldu.

        - UMKE eğitimi düzenlendi

        Kırklareli'nde UMKE'ye yeni katılan personele eğitim verildi.

        Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda düzenlenen eğitimde, 11 personele temel yaşam desteği, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten iniş ve enkazdan yaralı kurtarma konularında bilgi verildi.

        Ardından afet tatbikatı gerçekleştirildi.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan personele belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

