Kırklareli'nde Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:37
        Kırklareli'nde Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, trafik, kamu düzeni, sağlık, itfaiye ve acil müdahale hizmetlerine yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.

        Vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenle girmeleri için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere ilgili kurumların yılbaşı süresince görev yapacağını kaydetti.

        Denetim ve uygulamaların arttırılacağını vurgulayan Turan, kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

