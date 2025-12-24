Kırklareli Valisi Turan, hastanede incelemede bulundu

Turan, daha sonra Çocuk İzlem Merkezini ziyaret etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Tedavileri süren hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

