Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
- İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, incelemede bulundu
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Vize ilçesinde yapımı devam eden anaokulu binasında incelemede bulundu.
Altınöz, 8 derslikli Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Okulun kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Altınöz, eğitim alanındaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.
- Zirai ilaç satan bayiler denetlendi
Kırklareli'nde zirai ilaç satan bayiler denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilaçların saklama koşulları ile son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.