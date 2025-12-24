Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Vize ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet C'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm evi sardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
