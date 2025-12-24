Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Çam'ın kentteki programı, Kırklareli Valiliği ziyaretiyle başladı.

        Vali Uğur Turan ile bir araya gelen Çam, daha sonra Atatürk Evi ile Kültür ve Sanat Evi'ni gezdi.

        Hızırbey Camisi'ni de ziyaret eden Çam, kentte bir vatandaşın cenaze törenine katıldı.

        Çam, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldıktan sonra kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Üniversiteli aşçı adayları hünerlerini sergiledi
        Üniversiteli aşçı adayları hünerlerini sergiledi
        Lüleburgaz'da kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
        Lüleburgaz'da kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, "Yöresel lezzetler" etkinliğine katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, "Yöresel lezzetler" etkinliğine katıldı