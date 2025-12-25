Pınarhisar'da Bir Kitap Bir Dünya Projesi sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, proje kapsamında İbrahim Dalkılıç İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okuyan Özderin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Özderin, taleplerini dinledi.

- Normal Doğum Eylem Planı

Kırklareli'nde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında anne adayları evlerinde ziyaret edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile ebeler, ziyaretlerde anne adaylarına normal doğum süreci hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması tanıtıldı.

- Elektrik kesintisi

Demirköy ilçesinde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Avcılar, Limanköy, Sislioba, Beğendik köyleri ile İğneada beldesinin Deniz ve Yeni mahallelerine yarın bir süre enerji verilemeyecek.