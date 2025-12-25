Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da Bir Kitap Bir Dünya Projesi sürüyor.

        Giriş: 25.12.2025 - 08:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 08:51
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar'da Bir Kitap Bir Dünya Projesi sürüyor.

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, proje kapsamında İbrahim Dalkılıç İlkokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okuyan Özderin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

        Öğretmenlerle sohbet eden Özderin, taleplerini dinledi.

        - Normal Doğum Eylem Planı

        Kırklareli'nde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında anne adayları evlerinde ziyaret edildi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile ebeler, ziyaretlerde anne adaylarına normal doğum süreci hakkında bilgi verdi.

        Ayrıca, Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması tanıtıldı.

        - Elektrik kesintisi

        Demirköy ilçesinde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Avcılar, Limanköy, Sislioba, Beğendik köyleri ile İğneada beldesinin Deniz ve Yeni mahallelerine yarın bir süre enerji verilemeyecek.

        Kesintiler, 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        -Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Demirköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satışı yapılan işletmeleri denetledi.

        Ekipler, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

