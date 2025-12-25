Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Karacaibrahim Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Karacaibrahim Mahallesi sakinleriyle buluştu.
Bulut, mahalledeki bir kahvehanede, altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Altyapı çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını ifade eden Bulut, kentin büyük bir sorununu çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.
Vatandaşların desteği ve sabrına ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Bulut, "Kırklareli için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Bulut, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.
