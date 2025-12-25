Habertürk
        Kırklareli Valisi Turan'dan Regaip Kandili mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        25.12.2025 - 19:45
        Kırklareli Valisi Turan'dan Regaip Kandili mesajı
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylara girildiğini belirtti.

        Üç ayların manevi ikliminin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzuru ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "İdrak edeceğimiz Regaip Kandili'nin, manevi duygularımızı güçlendirmesine, gönül zenginliğimizi artırmasına ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin ve İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

