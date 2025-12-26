Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xiaodong, Kırklareli Valisi Turan'ı ziyaret etti
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.
Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kent hakkında Xiaodong'a bilgi veren Turan, Kırklareli'nin yatırıma uygun, huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu belirtti.
Çin ile ilişkilerin son derece iyi olduğunu ifade eden Turan, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için gayret ettiklerini anlattı.
Xiaodong da, çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.
