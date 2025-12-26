Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlenecek.

        Giriş: 26.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:32
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 16-18 Ocak tarihlerinde Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Festivale yurt dışından da dansçıların katılacağını ifade eden Bulut, festivalde gösteriler ve söyleşiler düzenleneceğini kaydetti.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 6 Ocak-9 Haziran tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

        - KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

        Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Dermenci de yeni hizmet binasına taşınan KTSO personeline çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

