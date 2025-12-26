Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak

        Kırklareli'nde skolyozun (omurga eğriliği) erken dönemde tespit edilmesi amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik tarama yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:02
        Kırklareli’nde skolyozun (omurga eğriliği) erken dönemde tespit edilmesi amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik tarama yapılacak.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlıklı Omurga Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında 74 okulda öğrenim gören 12 bin 800 ortaokul öğrencisi skolyoz taramasından geçirilecek.

        Vali Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

        Projenin, Sağlık Bakanlığının koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini esas alan yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Turan, erken yaşta kazanılan doğru duruş, hareket ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda karşılaşılabilecek birçok sağlık sorununun önlenmesinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

        Projeyle skolyozun erken dönemde tespit edilerek ilerlemesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Turan, eğitim ve sağlık alanlarının işbirliği içerisinde yürüttüğü bu tür projeleri son derece kıymetli bulduklarını dile getirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitenin katkılarıyla hayata geçirilen çalışmanın, çocuklarda omurga sağlığı bilincinin oluşturulmasını, sağlıklı duruş alışkanlıklarının kazandırılmasını ve toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçladığını aktaran Turan, bu önleyici çalışmaların ilin sosyal gelişimine ve yaşam kalitesine önemli katkılar sunduğuna inandığını kaydetti.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise erken yaşlarda kazanılan doğru alışkanlıkların sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

        Hareketsiz yaşamın duruş bozuklukları ve omurga sağlığı sorunlarına neden olduğunu ifade eden Ak, bu projenin önleyici sağlık anlayışıyla hayata geçirileceğini söyledi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de çocukların sağlığını korumayı ve onlara daha zinde bir gelecek sunmayı en asli görev olarak gördüklerini ifade etti.

        Projenin, çocukların günlük yaşamda ve törenlerde doğru duruş sergileyemediğine yönelik gözlemlerden yola çıkılarak geliştirildiğini aktaran Cerit, omurga eğriliğinin ancak uluslararası kabul görmüş tarama ve tanı programlarıyla tespit edilebildiğine işaret etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün konuşmasının ardından Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Betül Çiftçi tarafından proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

