        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde okullar arası Atatürk Koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:58
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski ilçesinde okullar arası Atatürk Koşusu düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Babaeski Belediyesince, Atatürk Stadı'nda düzenlenen koşuya 90 sporcu katıldı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla tarafından madalyaları verildi.

        - Bilgi yarışması düzenlendi

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Yurdunda bilgi yarışması düzenlendi.

        Yarışmada öğrencilere 20 soru yöneltildi.

        Soruların tamamını doğru yanıtlayan 2 öğrenciye hediye verildi.

        - YURTLİG Voleybol Turnuvası sona erdi

        Kırklareli'nde gerçekleştirilen YURTLİG Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YURTLİG Spor Turnuvaları kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında, Evladı Fatihan Kız Yurdu ile Hundi Hatun Kız Yurdu takımları mücadele etti.

        Turnuvada, rakibini yenen Hundi Hatun Kız Yurdu takımı birinci oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

